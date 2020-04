Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

15 VOCI PER UNA NUOVA CONVIVENZA Comportamenti e strategie per lavorare e vivere meglio a casa (ma anche fuori) CASCO Centro per gli Apprendimenti e lo Sviluppo delle Competenze vi aspetta giovedì 23 aprile per una maratona Webinar dalle ore 10.00 alle 20.00. 15 “voci” si alterneranno ogni 30 minuti per parlare, pensare riflettere e fornire idee e strumenti per vivere meglio in pienezza questo periodo così particolare per l’umanità. La rete propone numerose occasioni di approfondimento sui temi più diversi evidenziando un buon uso delle tecnologie social come mai era stato percepito fino ad ora. CASCO ha già svolto alcuni webinar e alcuni membri del suo team sono stati ospiti di eventi on-line importanti come la Giornata mondiale della Felicità e il Web Science Festival. Queste esperienze hanno avuto un positivo riscontro con una forte richiesta di approfondire ulteriormente le tematiche di cui ci occupiamo e che riguardano la crescita e lo sviluppo delle persone e delle organizzazioni. Da questo nasce “15 voci per una nuova convivenza” una mini-maratona dove professionisti di vari ambiti affronteranno il tema della vita ai tempi del forzato distanziamento sociale. Siamo anche certi che gli atteggiamenti e i comportamenti che verranno suggeriti debbano aprire un nuovo periodo di sviluppo delle comunità, dell’economia e dell’istruzione anche, e soprattutto, quando ritorneremo ad incontrarci di persona. Tutti gli appuntamenti interessano trasversalmente la “persona” nella sua pienezza ma sono collocati all’interno delle nostre aree di intervento per facilitarne il focus sul tema. Interverranno: #EDUCATIONAL per genitori, educatori, docenti, etc. 👉 Michele Marmo, Presidente di AssociAnimAzione 👉 Fabio Vanni di SIPRe – Società Italiana Psicoanalisi della Relazione 👉 Beatrice Aimi, learning scientist di Future Education Modena e coordinatrice scientifica di CASCO 👉 Michelle Mazzotti, psicologa in neuroscienze e Responsabile Area CascoEducational #ENTERPRISE per manager, imprenditori, freelance, lavoratori, etc 👉 Claudio Biasetti, Responsabile Area Progettazione Cisita Parma 👉 Simona Orlandi @Marketing Intelligence 👉 Alain Marenghi, Responsabile Area S3 Parma Art-Er Attrattività Ricerca Territorio 👉 Daniela di Ciaccio, founder di 2bhappy #COMMUNITY per la cittadinanza, istituzioni, enti, organizzazioni, etc 👉 Paola Traverso, poetessa 👉 Umberto Pellizzari, apneista e conduttore televisivo 👉 Giovanni Galli, fondatore dell’Associazione Amici della Biblioteca San Leonardo 👉 Valeria Zangrandi, copywriter e storyteller MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE La maratona sarà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook di Casco www.facebook.com/mettiilcasco/. Per ricevere slide e materiali invitiamo gli interessati a registrarsi all’evento tramite Eventbrite a questo link https://15vocimaratona.eventbrite.it. PROGRAMMA Il programma completo è visionabile a questo link http://www.grupposcuola.it/15-voci-per-una-nuova-convivenza-maratona-webinar/ CONTATTI info@mettiilcasco.it www.mettiilcasco.it