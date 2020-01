a carnevale…ogni scherzo vale al novotel parma centro!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 31 gennaio_ L’epifania, si sa, tutte le feste si porta via. Eppure, dopo il ritorno sui banchi di scuola, arriva il momento di pensare al Carnevale: la festa più divertente dell’anno in cui giocare insieme e mascherarsi come il proprio eroe preferito. Novotel, brand del segmento midscale del gruppo Accor, organizza nelle sue strutture degli eventi per regalare alle famiglie del tempo di qualità da passare in compagnia all’insegna del divertimento. Il 16 febbraio, dalle 10.30 alle 12, e dalle 16 alle 17.30, presso il Novotel Parma Centro avrà luogo la seconda edizione di Piccoli Cuochi: il laboratorio di cucina che vede protagonisti i mini chef pronti a impastare, inventare e decorare insieme i dolci tipici della festa più creativa dell’anno. Per tutti i bimbi che parteciperanno, inoltre, ci saranno in regalo cappellino e grembiulino da chef Novotel. Il divertimento non finisce qui! In questa speciale occasione l’evento prevede infatti anche un goloso brunch domenicale dolce e salato a partire dalle 14.30. L’appuntamento, aperto sia agli ospiti dell’hotel che ai cittadini locali, vuole creare occasioni di condivisione tra le persone e sottolinea la peculiarità del brand di porsi come struttura ideale per le famiglie, attraverso servizi a loro dedicati. Piccoli Cuochi esprime appieno la promessa di Novotel “Time Well Spent”, creando la perfetta occasione per le famiglie di ritagliarsi del tempo di qualità da passare insieme. INFO E PRENOTAZIONE I laboratori sono adatti a bambini dai 3 ai 10 anni e ha un costo di 10 € a persona. Il costo per il brunch è invece di 14 € a persona e gratuito per i piccoli che parteciperanno anche al laboratorio. Il numero dei posti è limitato, è quindi necessaria la prenotazione via email eventi@piuhotels.com o via telefono 331 29 84 900. Il Novotel Parma Centro è situato in via Trento, 9, 43122 Parma. Il parcheggio auto Novotel è gratuito. Con Novotel, Accor offre agli ospiti la libertà di godere appieno del proprio soggiorno Novotel Hotel, Suite & Resort offre destinazioni confortevoli e spazi stimolanti, dove gli ospiti possono prendersi una pausa e ritagliarsi un momento per godere dei momenti davvero importanti. La vasta selezione di hotel del brand, tra hotel, suite e resort, offre una moltitudine di servizi sia per ospiti business, sia per coloro che viaggiano per piacere, mettendo a disposizione stanze spaziose e fatte su misura dal design naturale e intuitivo ; servizi catering con numerose portate disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ; sale riunioni; uno staff attento e proattivo ; spazi dedicati ai bambini; lobbies multi funzionali e aree fitness. Novotel, che dispone di più di 530 location in oltre 60 paesi, fa parte del gruppo Accor, leader mondiale dell’ospitalità aumentata, che offre esperienze uniche nei suoi 4.900 hotel in 110 diversi paesi. novotel.com| accorhotels.group