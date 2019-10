a ciascuno la sua parola. quel che ci insegna la disabilità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

ParolePsiche con la Rete Nazionale Disabilità Intellettiva organizza un evento pubblico sul tema della disabilità intellettiva e le pratiche di cura orientate dalla psicoanalisi. Si svolgerà Venerdì 25 Ottobre, alle ore 16.00, presso la sala civica Cittadella in Via Bizzozero 19, Parma. L’incontro è rivolto ad educatori, operatori e a chi è in contatto con persone portatrici di una disabilità intellettiva. INTERVENGONO FRANCO LOLLI psicoanalista, membro ALIpsi e Espace Analytique, direttore IRPA Grottammare, fondatore della Rete Nazionale Disabilità Intellettiva, supervisore clinico presso enti pubblici e privati. ALESSANDRO SICILIANO Psicologo - Psicoterapeuta MARCO LOTTICI Psicologo - Psicoterapeuta Ingresso libero e gratuito. Per informazioni: parolepsiche@gmail.com www.parolepsiche.it Evento a cura di ParolePsiche Parma- Studio di Psicologia e Psicoterapia e Rete Nazionale Disabilità Intellettiva. In collaborazione con Divergenze - Associazione per le pratiche della cura e della clinica.