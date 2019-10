a parma inaugurazione mostra: "david tremlett - disegni volumi sculture”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

COMUNICATO STAMPA A PARMA “CENTODIECI È ARTE” PRESENTA LA MOSTRA DI DAVID TREMLETT “DISEGNI VOLUMI SCULTURE” A cura di Ilaria Speri e Massimo Torrigiani In collaborazione con Galleria Michela Rizzo e Galleria Studio G7 Il nuovo ciclo di incontri sul territorio per diffondere la cultura dell’arte L’Arte, simbolo di connessione e cultura tra gli esseri umani di ogni tempo, di ponte tra passato, presente e futuro è il motto di “Centodieci è Arte”, il ciclo di incontri sul territorio della piattaforma culturale di Banca Mediolanum, nati per diffondere l’arte in tutte le sue espressioni. Il prossimo appuntamento è a Venezia con la Mostra personale di David Tremlett “Disegni volumi sculture”, curata da Ilaria Speri e Massimo Torrigiani. La Mostra, che anticipa il ricco programma di eventi che Centodieci offrirà alla città in occasione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020, verrà aperta al pubblico martedì 15 ottobre dalle ore 19.00 negli uffici di Banca Mediolanum, in Strada Garibaldi 12/a. Con questo spirito Centodieci, in collaborazione con la Galleria Michela Rizzo di Venezia, Galleria Studio G7 di Bologna e i curatori del gruppo Fantom, è lieta di presentare una diversa prospettiva sul lavoro dell’artista, proponendo una selezione di disegni su carta, molti di recente realizzazione e finora inediti. Le opere di Tremlett trovano le loro radici nei suoi studi da scultore e con essi nella nozione di spazio, elemento fondante della sua ricerca; esplorano il rapporto tra arte, architettura e decorazione attraverso processi assimilabili, nella loro genesi e realizzazione, a composizioni musicali. La Mostra sarà aperta gratuitamente al pubblico fino al 14 novembre con visite guidate su prenotazione al numero 0521 709085.