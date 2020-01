al centro eurosia di parma befana di solidarieta’ per i bambini in ospedale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

L’evento prende spunto proprio dalla festa dell’Epifania, per sensibilizzare i più giovani su valori come l’attenzio¬ne al proprio territorio e la solidarietà, insegnando loro a donare in ma-niera disinteressata. Sabato 4, Domenica 5 e lunedì 6 gennaio, i bambini avranno la possibilità di incontrare la Befana sui roller, all’interno del Centro Commerciale Eurosia, dalle 10 alle 19 insieme ai volontari dell’Associazione Noi per loro Onlus. La Befana regalerà la calza a tutti i bambini a fronte di un piccolo contributo che sarà devoluto all’Associazione Noi per loro Onlus dell’Ospedale dei Bambini di Parma; grazie all’attività di tanti bravissimi volontari Noi per Loro si propone di assicurare ad ogni giovane affetto da gravi patologie, come quelle ematologiche ed oncologiche, un trattamento ottimale e il miglioramento della cura globale, ossia di tutti gli aspetti della sua vita, non solo di quelli terapeutici. Anche quest’anno quindi si è voluto puntare l’attenzione sul nostro territorio, destinando la raccolta fondi ad una realtà che ci appartiene, una associazione di volontariato straordinaria che qualifica la città e la provincia di Parma e che grazie alla generosità di tantissimi cittadini può portare avanti la sua missione, al fianco delle famiglie dei bambini ricoverati e del personale medico ed infermieristico del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Maggiore di Parma. Lunedì 6 gennaio ore 16:30 da non perdere lo spettacolo del teatro dei burattini di Puppet House e dell’artista Dott. Stok con il suo carretto magico in grado di trasformarsi e creare magie ed esperimenti. Sempre Lunedì 6 è prevista inoltre la consegna della somma raccolta con la distribuzione delle calze all’associazione Noi per loro Onlus. A consegnare l’assegno saranno presente: l’Assessore alla Sanità del Comune di Parma Nicoletta Paci e il Presidente dell’Associazione Noi per Loro Onlus Nella Capretti.