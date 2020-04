«alternativa» furente contro l'assessore boriani e l'amministrazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Francesca Bottazzi, capogruppo di minoranza di “Alternativa”, del Comune di Sorbolo Mezzania, va all’attacco della maggioranza, denunciando la presunta mancanza di assistenza a diverse famiglie in difficoltà economica a causa della situazione emergenziale provocata dagli effetti del Covid-19, dopo inascoltate richieste di aiuto. Scrive la Consigliera: «Altro che streaming. Siamo stati avvisati che a Mezzano Superiore, frazione a nostro avviso totalmente dimenticata dall’amministrazione, sono presenti gruppi numerosi di famiglie con neonati, donne incinta e gravi difficoltà finanziarie, i quali stanno morendo di fame, che riferiscono essersi visti inoltre ignorare ripetutamente le proprie richieste d’aiuto. Alternativa si domanda come ciò sia possibile, dato che tutto dovrebbe essere monitorato dall'assessore Boriani, che pare tuttavia essere maggiormente interessato a ripianare il buco da 1 milione e mezzo creato dalla mala gestione (e mal controllo) della casa di riposo «Ad Personam». Considerata la personalizzazione della pagina Facebook, un sito istituzionale che non assicura la trasparenza amministrativa, e che non tutti hanno accesso ad internet o sanno utilizzarlo (specialmente la popolazione anziana), se a Sorbolo Mezzani, che si vanta delle piste ciclabili e delle scuole innovative, qualcuno non ha cibo, allora forse dovremmo essere qualificati come "Comune in via di sviluppo"».