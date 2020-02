alternativo 2018 - erasmus pro: via al 4° bando! berlino vi aspetta!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Forlì, 22/01/2020 Alternativo PRO - Multisettoriale - Emilia Romagna Dopo due anni, AltERrnativo PRO 2018 volge al termine con il suo quarto e ultimo bando, dedicato agli studenti neodiplomati della Regione Emilia-Romagna. Ormai si sa, un’esperienza formativa all’estero apre molte porte nel mondo del lavoro. Questo bando in particolare si focalizza su ragazzi neodiplomati proprio per offrire un'importante opportunità per arricchire il proprio curriculum e fare bagaglio delle famose soft skills a chi sta facendo i primi passi per costruire il proprio futuro lavorativo. Per questo, Uniser selezionerà 5 giovani neodiplomati che potranno svolgere un tirocinio formativo all’estero della durata di 3 mesi, interamente finanziato dal programma Erasmus+. Le partenze sono previste per il mese di Aprile 2020 con destinazione Berlino. Il bando è aperto a ragazzi maggiorenni che hanno conseguito il diploma a luglio 2019 in un qualsiasi indirizzo di studio di una scuola superiore di istruzione secondaria dell’Emilia-Romagna. La scuola deve essere registrata nella nostra piattaforma; nel caso in cui non lo fosse, è sufficiente contattare un professore responsabile o un referente per l’ASL in modo che compili questo modulo. Per partecipare basta collegarsi alla piattaforma movingeneration.net > Carta della Mobilità > ALTERNATIVO 2018 - ERASMUS PRO, dove sono presenti tutte le istruzioni per presentare la candidatura, l’application form e il bando. Il bando è aperto fino al 19/02/2020 alle ore 18.00 Per ulteriori informazioni: giulia@uniser.net