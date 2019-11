andronaco (forza civica): "viale toscanini come apocalypse now"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"Viale Toscanini è diventato, da quando c'è il cantiere in viale Mariotti, il sequel del noto capolavoro hollywoodiano. Nelle ore di punta (mattina-pranzo-sera) quando ci si sposta per lavoro, diventa un inferno percorrere quel tratto con code che arrivano a metà viale e tutto a causa di un'infrazione stradale: il mancato rispetto del divieto di accesso ai non autorizzati,che va dalle 7:30 alle 19:30! Le foto mostrano chiaramente la gravità del fatto, e tutto succede nell'indifferenza narcisista della giunta pizzarottiana che sicuramente è a conoscenza del gravissimo fatto, ma non interviene! Dove sono le telecamere o i vigili a controllare? Sappiamo che il nostro Sindaco è impegnato alla conquista della “non sudata” poltrona regionale, e soprattutto adesso che non ci sono più i 5stelle (ex compagni di merende) alleati del PD, le porte sono tutte aperte a sinistra! Ma la città continua a peggiorare e l'umore cittadino peggiora ogni giorno che passa. Come può fare un sindaco a risolvere i problemi della città che amministra se non è quasi mai presente? Eppure quando a Parma ci sono manifestazioni di piazza (dal clima alle sardine) il Signor Sindaco è presente e fa le sue apparizioni da Divo, ma per andare in periferia e constatare il degrado (pusher, babygang, ubriachi e quasi tutti stranieri) voluto dai suoi nuovi alleati di partito non ha tempo. Ci si chiede quanto durerà ancora quest'apatia? Parma merita di più, merita un Sindaco." Così in una nota Pietro Andronaco, associazione culturale Forza Civica Parma