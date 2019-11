angeli fra cielo e terra di anna corsini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

“Angeli fra cielo e terra” è il titolo della mostra personale della pittrice modenese Anna Corsini, che inaugura sabato 7 dicembre alle ore 17 alla Galleria S.Andrea di Parma. Affermatasi alla fine degli anni ’80, ora presente in svariate collezioni in europa e nel mondo, Anna Corsini è ormai universalmente riconosciuta come la pittrice degli angeli. Anna Corsini riporta, con garbo, in luce elementi che nella pittura manieristica del seicento rappresentavano deliziosi particolari a completamento dell’architettura allegorica della composizione, sempre di soggetto sacro. Per Anna Corsini, infatti, è tema che deve essere affrontato e ripreso come discorso chiuso e concluso all’interno dell’opera. I suoi angeli-bambini possono essere immanenti (con le ali, ma vestiti come tutti gli altri) oppure trascendenti tra le nubi del cielo. Svariati e importanti critici hanno scritto di lei, come Josè Van Roy Dalì “Nell’arte di Anna Corsini ritroviamo gli angeli che talvolta guidano il percorso esistenziale della nostra infanzia per divenire poi oggetti dell’umana ammirazione; trasmettono intensa tenerezza e quel senso di piacevole serenità eternamente ambita da gran parte dell’umanità”, e Vittorio Sgarbi “quelli della Corsini sono angeli sereni, dolci, sensibili, ma anche angeli con una ricca personalità, partono dal particolare per diventare simboli di armonia e bellezza”.