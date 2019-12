Calendario Lilt con le opere di Ferrarini

Scandire i giorni, mesi e anni con immagini di natura tratte da quadri a firma Ferrarini. Debutta così il calendario 2020 della LILT Parma, con in più una copertina speciale, un albero di Natale addobbato dai fiocchetti rossi Lilt, emblema della lotta al cancro.

L’iniziativa, presentata in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, prende forma grazie alla stretta collaborazione di Vittorio Ferrarini con l’associazione Lilt. Dodici le immagini tratte dalle opere di Ferrarini, alcune delle quali appese alle pareti del Maggiore. “Siamo consapevoli che l’arte aiuta a superare piccoli ostacoli” dichiara con soddisfazione Enzo Molina, presidente Lilt. Da parte sua, Vittorio Ferrarini racconta l’esperienza con l’entusiasmo di chi vede nelle arti figurative la opportunità di restituire serenità e voglia di andare avanti, ringraziando la moglie Isabella per la suggestiva idea di copertina.

Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Massimo Fabi saluta l’iniziativa come una tappa significativa del percorso di diffusione della cultura della cura.

Distribuito nei punti Lilt e negli ambulatori in collaborazione con Ausl e Ospedale, il calendario è a offerta libera. Per chi volesse trovarlo è possibile contattare in modo diretto la Lilt Parma in via Musini 42 o al numero di telefono 0521. 988886, sito: www.liltparma.it