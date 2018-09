Parma fa scuola in tema di differenziata, delegazione francese in Municipio.

Parma fa scuola in tema di differenziata: una delegazione formata da una quindicina di amministratori pubblici provenienti dalla Francia ha fatto tappa in Municipio per approfondire il modello Parma di raccolta porta a porta e di applicazione della tariffazione puntuale.

Si è trattato di un momento di confronto ed approfondimento che ha visto la presenza del vicesindaco, Marco Bosi, che ha illustrato le modalità di raccolta e gestione della differenziata a Parma ed ha risposto alle domande degli amministratori francesi provenienti da vari Comuni del nord ovest della Francia. A dialogare con la delegazione erano presenti anche i tecnici di Iren Ambiente e del Settore Ambiente del Comune di Parma e l'ex assessore all'ambiente, Gabriele Folli, membro del pool di esperti di Zero Waste Europe.

Parma si conferma un modello a livello nazionale per la raccolta differenziata che ha raggiunto, nella città ducale, una percentuale che ha superato l'80%,prima in regione Emilia Romagna, fra i Comuni Capoluogo, e tra le prime in Europa, come città di medie dimensioni, oltre che esempio in tema di tariffazione puntuale