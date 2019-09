apertura nuovo anno sportivo uisp parma 2019/2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma 16 settembre - Dal 2 settembre le porte degli uffici del Comitato Territoriale UISP Parma hanno riaperto le iscrizioni alle attività sportive dirette (attività gestite e organizzate direttamente dal Comitato Territoriale) e per quelle delle proprie ASD affiliate. Il Vademecum di UISP Nazionale per questo anno sportivo 2019/2020 recita come frase “Movimenti coraggiosi” perché si, bisogna sempre avere coraggio di fare un passo più in là per raggiungere un traguardo o trovare la forza di mettersi in gioco superando le proprie paure. Anche il Comitato Territoriale di Parma ha deciso di compiere dei movimenti coraggiosi: dalla presa in gestione di due centri (uno nel quartiere SPIP e l’ex Tennis Planet ora Centro UISP Tennis a Traversetolo) alla proposta di nuove attività sportive e motorie per tutti dai 3 mesi agli over 55 senza distinzioni né discriminazioni. Sono varie le News di questo anno sportivo, tra queste: Enjoy Trail (il Trail Running è una specialità della corsa a piedi che si svolge in ambiente naturale, generalmente su sentieri in montagna, bosco, pianura o collina); Avvicinamento alla camminata con bastoncini; Avvicinamento all mountain/enduro mountain bike (è la disciplina che coniuga maggiormente la fatica della salita al divertimento della discesa. Il corso consiste in uscite in ambiente per chi si vuole avvicinare al mondo “All Mountain/Enduro”); Avvicinamento alla mountain bike enduro junior (per ragazzi dagli 8 ai 14 anni); Danzaterapia (è una disciplina corporea che permette di vivere un'esperienza di conoscenza di noi stessi e del nostro modo di entrare in contatto con gli altri e con il mondo); Allenamento cardiometabolico (attività motoria rivolta soprattutto a soggetti ipertesi, cardiopatici, post-infarto e con disfunzioni Metaboliche). Per i più piccoli invece sono da tenere in considerazione: attività ludico motorie in acqua (un corso rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, l’obiettivo è quello di introdurre il bambino ad un rapporto di confidenza con l'acqua lasciando massima libertà di ambientamento) e la squadra di calcio giovanile. “Col il nuovo anno sportivo intendiamo consolidare quelle che sono le nostre proposte motorie classiche in palestra e piscina dedicate a persone dai 6 mesi a 99 anni e ampliare l’offerta motoria con nuove importanti novità – dichiara Rocco Ghidini, responsabile area attività atletica e nuoto – Tra le attività che presenteremo quest’anno ci sono Enjoy trail che prenderà avvio nel parco ragionale dei Boschi di Carrega, i gruppi di cammino, con i nuovi percorsi, utilizzando i parchi e quartieri cittadini proprio come palestre a cielo aperto così come l’ avviamento alla camminata con bastoncini”. PROVE GRATUITE DEI CORSI Presso la sede UISP Parma, giovedì 19 settembre, a partire dalle ore 16:00 alle 18:30, verranno organizzate prove gratuite di: Ginnastica posturale, yoga, psicomotricità, Psp, Gag. Secondo appuntamento è fissato per giovedì 26 settembre, presso il Circolo Arci San Lazzaro, dalle ore 9:00 alle 12:00 dove sarà possibile provare gratuitamente: ginnastica dolce, yoga, balli di gruppo, Psp, danzaterapia, allenamento cardiometabolico. EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE Il settore si occupa di ideazione, progettazione, promozione e gestione di attività rivolte alle Scuole di qualsiasi ordine e grado, operando in diversi ambiti ludico-sportivi come l'attività motoria, l'acquaticità e l'avviamento al nuoto, il turismo scolastico, i giochi tradizionali e molti altri. A tali Progetti Uisp abbina campagne didattiche di sensibilizzazione su sani stili di vita, per alunni, insegnanti e genitori con numerosi materiali esplicativi colorati. VANTAGGI PER I SOCI UISP La tessera non è solo sport: tutti i tesserati UISP, infatti, avranno la possibilità di usufruire di innumerevoli convenzioni valide su esercizi commerciali, cinema, poliambulatori, ristoranti di Parma e provincia. Puoi avere maggiori informazioni sui corsi e le attività UISP consultando il sito o recandosi direttamente negli uffici di via Testi, 2 a Parma oppure chiamando il numero 0521/707411. Mercoledì 18 settembre alle ore 11:30, in via Tesi 2 presso la sede Uisp Parma, si svolgerà la conferenza stampa per la presentazione dell’attività corsistica dell’anno sportivo 2019/2020. Per maggiori informazioni scrivere a ufficiostampa@uispparma.it