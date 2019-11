appello di fridays for future all'unipr

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

All’attenzione del Magnifico Rettore Paolo Andrei, All’attenzione della comunità universitaria, All’attenzione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Noi, le ragazze ed i ragazzi di Fridays For Future Parma, movimento ecologista impegnato nella lotta per il clima e la giustizia climatica, chiediamo che una piccola delegazione del movimento intervenga all’inaugurazione dell’ anno accademico, che si terrà venerdì 29 Novembre. Fridays for Future in questi ultimi 8 mesi ha portato milioni di persone nelle piazze di tutto il mondo, focalizzando l’attenzione globale sulla catastrofe climatica ed ecologica in atto. Il messaggio che vuole trasmettere è che tutte e tutti hanno il dovere e la responsabilità di attivarsi con i mezzi a loro disposizione per contribuire al contrasto dell’inasprimento dei cambiamenti climatici in corso, per facilitare e consentire la transizione verso un modello di sviluppo economico e sociale non più basato sullo sfruttamento predatorio delle risorse non umane ed umane del pianeta Terra e sull’arricchimento di pochi soggetti privati a scapito della salute e del benessere dei più, bensì sulla sostenibilità, sulla giustizia climatica e sociale. Tale messaggio lo rivolgiamo adesso all’università. Riteniamo che l’università debba dare voce a quelle migliaia di studenti e studentesse che manifestano affinchè un modello di società sostenibile, capace di tutelare nel presente e nel futuro l’ecosistema Terra di cui facciamo tutte e tutti parte, possa realizzarsi, in un mondo non stravolto dai cambiamenti climatici e dal disastro ecologico causato dall’uomo.Inoltre, Fridays for Future è un movimento già riconosciuto e stimato a livello locale, nazionale ed internazionale, e riteniamo che l’inaugurazione di un nuovo mandato universitario non possa mancare di parole che sottolineano l’importanza e la necessità di impegnarsi per compiere questa transizione verso un mondo altro, distante da uno stile di vita e dal modello economico che ha portato alle conseguenze che noi, i/le giovani, stiamo sperimentando e sperimenteremo in prima persone.L’Università difatti, storicamente, è sempre stato lo spazio di una conoscenza nuova e critica ed è sempre stata avamposto di cambiamenti radicali -e necessari- della società. Essa ha inoltre una responsabilità verso la cittadinanza tutta adempiendo alla sua terza missione e riconoscendo quindi la necessità di rapportarsi ai movimenti sociali ed ecologisti. Crediamo che anche l’Università di Parma debba percorrere questa strada, e che non possa mancare ai suoi doveri verso la sua stessa componente studentesca e non. Il Rettore Paolo Andrei si è sempre detto disposto all’ascolto degli studenti e delle studentesse e allo stesso tempo si è sempre detto sostenitore della sostenibilità, dato anche il dipartimento d’eccellenza SCVSA. Questa è l’occasione per dimostrarlo in maniera pratica e chiara, permettendo a uno studente o a una studentessa di poter intervenire all’Inaugurazione, facendo in modo che questo anno accademico si caratterizzi per un avanzamento e un’apertura verso la sfida all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nel rispetto degli obiettivi dell’agenda 2030, per i quali si sta rendendo necessario lo sviluppo di nuove linee d’azione e di pensiero tempestive e trasformanti. Speriamo in una risposta favorevole e che ancora una volta l’Università sia lo spazio del confronto e del dialogo. Fridays for Future Parma