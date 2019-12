arie di natale all’aurora di traversetolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Nato una quarantina di anni fa e composto da una quarantina di elementi, il Gruppo Strumentale Bandistico di Felino, diretto dal Maestro Stefano Mora, sarà ospite del teatro Aurora di Traversetolo sabato 14 dicembre alle 21 per il tradizionale concerto che accompagna il periodo natalizio. Un ricco repertorio di musiche classiche e moderne quello proposto per l’occasione, che spazierà dall’opera al pop, dai brani originali per banda a quelli tradizionali del Natale, passando per colonne sonore di film: Volare, Va’ Pensiero, Ernani, Carmen, Concerto d’Amore, Bianco Natale, Oh Happy Days, Happy Christmas, l’immancabile marcia di Radetzky, What a Wonderful World, My Way, Io vagabondo, YMCA, Bohemian Rapsody e I will follow Him (Sister Act), giusto per citarne alcuni. A fianco degli strumenti a fiato, anche una sezione ritmica ed elettrica e l’accompagnamento di un cantante solista per arricchire la tavolozza della proposta musicale. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero di cellulare 347 2781403, visitare il sito web www.teatroaurora.com (dove si possono prenotare i biglietti) o anche la pagina facebook dedicata.