16 luglio: immatricolazioni, all’Università di Parma tutto pronto per il via

È ormai iniziato il conto alla rovescia per l’avvio delle immatricolazioni 2020-2021 all’Università di Parma, che si aprono giovedì 16 luglio come sempre on line. Ancora più ampia l’offerta formativa, che propone 91 corsi complessivi:

39 Corsi di Laurea – 3 anni

6 Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico – 5 o 6 anni

46 Corsi di Laurea Magistrale – 2 anni

Al debutto quattro nuovi Corsi (uno triennale e tre magistrali) in ambito food, ingegneria e delle scienze informatiche:

Costruzioni, Infrastrutture e Territorio (LT - Corso di Laurea sperimentale a orientamento professionale)

Electric Vehicle Engineering (LM interateneo, interamente in inglese, con sede amministrativa all’Università di Bologna)

Scienze della Nutrizione Umana (LM)

Scienze Informatiche (LM).

I 91 Corsi offerti dall’Università di Parma presentano diverse tipologie di accesso:

59 Corsi a libero accesso: accettazione delle domande dal 16 luglio alle 18 fino alla scadenza del periodo d’immatricolazione

9 Corsi a numero programmato locale con selezione effettuata in base all’ordine cronologico di prenotazione con valorizzazione del merito attraverso il voto di maturità.

Queste le fasce orarie per le aperture immatricolazioni il 16 luglio:

· Costruzioni Infrastrutture e Territorio (ammissibili 50), dalle 9

· Biotecnologie (ammissibili 110), dalle 10

· Chimica (ammissibili 144), dalle 11

· Biologia (ammissibili 199), dalle 12

· Scienze Motorie, Sport e Salute (ammissibili 251) dalle 13

· Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (ammissibili 188) dalle 14

· Scienze e Tecnologie Alimentari (ammissibili 133), dalle 15

· Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (ammissibili 133), dalle 16

· Farmacia (ammissibili 179), dalle 17

14 Corsi a numero programmato nazionale con test d’ingresso: Architettura Rigenerazione Sostenibilità (data test 8 settembre), Medicina e Chirurgia (test 3 settembre), Medicina Veterinaria (test 1° settembre), Odontoiatria e Protesi Dentaria (test 3 settembre), più i 10 Corsi delle Professioni sanitarie (test 8 settembre). Per Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria e Odontoiatria e Protesi Dentaria domande di pre-iscrizione ai test esclusivamente online attraverso il portale Universitaly dal 1° al 23 luglio entro le 15 e perfezionamento dell’iscrizione sul sito web dell'Università di Parma dal 2 luglio alle 12 al 29 luglio alle 12. Per Architettura Rigenerazione Sostenibilità iscrizioni alla prova di ammissione dalle 10 del 22 luglio alle 14 del 2 settembre prima su http://www.cisiaonline.it e poi su www.unipr.it. Per i corsi delle Professioni sanitarie iscrizioni al test dalle 12 del 20 luglio alle 12 del 19 agosto su www.unipr.it.

1 Corso a numero programmato locale con selezione per titoli: Corso di Laurea Magistrale in Trade e Consumer Marketing (due sessioni di domande, la prima già scaduta e la seconda dal 24 agosto al 28 settembre)

2 Corsi magistrali a numero programmato locale con selezione effettuata su verifica del voto medio conseguito in un paniere di settori scientifico-disciplinari: Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (prenotazione del posto dalle 9 del 15 luglio alle 12 del 30 luglio) e Scienze e Tecnologie Alimentari (domande di ammissione dalle 9 del primo luglio alle 12 del 31 luglio)

6 Corsi interateneo con sedi amministrative in altre università, alcuni a libero accesso e alcuni a numero programmato locale (è necessario consultare i siti web degli atenei di riferimento per tutte le informazioni amministrative aggiornate): Advanced Automotive Electronic Engineering, Advanced Automotive Engineering, Electric Vehicle Engineering, Food Sciences for Innovation and Authenticity, Lingue Culture Comunicazione, Scienze e Tecniche Psicologiche.



CONVIENE REGISTRARSI FIN DA ORA

Si consiglia di registrarsi fin da ora sul sito web www.unipr.it/registrazione per ottenere le proprie credenziali individuali (username e password). Si agevolerà così la fase successiva, che prenderà avvio il 16 luglio alla pagina https://www.unipr.it/iscrizioni