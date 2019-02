21 febbraio: al Campus Scienze e Tecnologie le Olimpiadi della Fisica

Giovedì 21 febbraio a partire dalle ore 8.30, al Plesso di Fisica dell’Università di Parma (Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze), è in programma la fase interprovinciale delle Olimpiadi della Fisica, organizzata con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF).

70 studenti di 15 scuole di Parma, Fidenza, Reggio Emilia, Correggio, Guastalla, Castelnovo Monti, Montecchio, Scandiano e Asola saranno alle prese con quesiti e problemi.

Il programma della giornata prevede l’arrivo delle scuole alle 8.30 e lo svolgimento delle gare (a cura del responsabile locale dell’AIF Antonio Gandolfi) dalle 9 alle 13.30.

Nel pomeriggio, a cura del Piano Lauree Scientifiche, sono previsti i Laboratori aperti: ai ragazzi si darà la possibilità di una visita guidata ai laboratori di ricerca del Plesso per mostrare loro le attività che vi si svolgono, con l’opportunità di incontrare docenti e ricercatori. Potranno così entrare in contatto diretto con il mestiere del fisico. Nello specifico si parlerà di applicazioni della Fisica Statistica, di Nanostrutture di Carbonio, di Biofisica Molecolare, di Memristor Organici per bio-inspired computing.

I vincitori delle Gare di II livello (interprovinciali o regionali) e i 50 migliori classificati nella graduatoria unica nazionale parteciperanno poi in aprile alla gara nazionale delle Olimpiadi della Fisica a Senigallia. Da questa usciranno i 10 studenti vincitori, convocati a Trieste per un periodo di “allenamento” al termine del quale sarà selezionata la squadra nazionale che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali (IPHO), in programma quest’anno in luglio a Tel Aviv (Israele).

Negli ultimi anni dalla gara di Parma sono usciti molti studenti che hanno fatto parte della squadra nazionale, con ottimi risultati e alcune medaglie.