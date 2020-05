23 maggio: un lenzuolo bianco per ricordare Giovanni Falcone, aderisce anche l’Ateneo

Sabato 23 maggio, giorno del XXVIII anniversario della Strage di Capaci, anche l’Università di Parma aderisce all’invito della Fondazione Falcone a esporre un lenzuolo bianco per ricordare le vittime di Capaci e tutti i caduti per mano mafiosa. Il lenzuolo sarà esposto per tutta la giornata di sabato dalla Sede Centrale dell’Ateneo, tra le bandiere, sulla facciata di via Università 12.

Questo gesto simbolico è imposto dall’emergenza sanitaria che quest’anno costringe a organizzare le commemorazioni delle stragi mafiose del 1992 in una forma diversa dal solito ed è anche l’occasione per ricordare tutti coloro che in questi mesi si sono prodigati per il bene della Nazione e per rendere omaggio alla memoria delle donne e degli uomini che in questa battaglia, per senso del dovere e della solidarietà umana, hanno perso la vita.

L’Università di Parma è da sempre impegnata a promuovere la cultura della legalità, in particolare verso i giovani, attraverso diverse iniziative che vedono il coinvolgimento attivo degli studenti. Tra questi il progetto Ambasciatori della legalità, che consiste in un percorso formativo per studenti universitari che possono diventare promotori del valore della legalità nei confronti dei coetanei più giovani delle scuole superiori della città.