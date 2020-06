31 agosto: scadenza bando Premio di studio “Elisa Boschi”

Scadono il 31 agosto le domande per partecipare al Premio di studio “Elisa Boschi”, istituito dal Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma e finanziato grazie al contributo dell’agenzia di comunicazione VENTISETTE Digital Communication di Modena.

Il Premio, dell’importo di 2.000 euro, è rivolto a studenti meritevoli iscritti al corso di laurea magistrale in Giornalismo e Cultura editoriale dell’Università di Parma per l’a.a. 2019-20 che soddisfino i seguenti requisiti:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

esami regolarmente sostenuti secondo il piano di studio approvato relativamente alla coorte dell’a.a. 2018-19; conseguimento di almeno 66 CFU (crediti formativi universitari) acquisiti per esami di profitto alla data del 31/07/2020; età non superiore a 30 anni alla data di scadenza del bando. Il premio, intitolato a Elisa Boschi, ex studentessa e laureata del corso di Giornalismo e Cultura editoriale recentemente scomparsa, è finalizzato a sostenere gli studenti che si sono particolarmente distinti per l’impegno dimostrato e i risultati ottenuti nel percorso di studio universitario.