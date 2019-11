800mila euro a progetto di ricerca dell’Università di Parma sull'additive manufacturing

Ha avuto luogo a Timisoara, Romania, il kick-off meeting di un progetto triennale da 800mila euro dell’Università di Parma sull'additive manufacturing, finanziato dall’Unione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020.

Il progetto “Structural Integrity and Reliability of Advanced Materials obtained through additive Manufacturing” - SIRAMM vede la partecipazione di Università di Parma (con Roberto Brighenti, coordinatore dell'unità, e Andrea Spagnoli, docenti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura), Norwegian University of Science and Technology in Norvegia, Institute of Physics of Materials in Repubblica Ceca, University of Belgrade in Serbia e University Politehnica Timisoara, in qualità di coordinatore del progetto.

Spesso l'incompleta conoscenza degli effetti della qualità dei materiali sulla resistenza meccanica dei prodotti industriali ottenuti tramite la tecnologia dell'Additive Manufacturing (ai più nota come stampa 3D) limita l'utilizzo affidabile di tale tecnologia nei processi manifatturieri, in particolare nei paesi dell'Est Europa. L'obiettivo del progetto SIRAMM è quello di potenziare la ricerca scientifica nel settore della stampa 3D, tecnologia in forte crescita per la produzione di componenti plastici e metallici in differenti campi dell'ingegneria quali aeronautica, biomeccanica e automotive.

Il progetto SIRAMM è volto in particolare all'implementazione di attività di knowledge transfer, quali workshop e mobilità di personale, eventi formativi (summer school, seminari) per giovani ricercatori, azioni di disseminazione e comunicazione (video, pubblicazioni scientifiche open access, public engagement, ecc.).