Coronavirus, nuove regole per Parma: stop alle passeggiate e ai giri in bici

Emergenza coronavirus. Nuove regole più restrittive per Parma e per la regione Emilia-Romagna. Il presidente Stefano Bonaccini infatti ha deciso di emettere un'ordinanza con maggiori limiti per i parchi e i giardini pubblici. In particolare è stato decretato lo stop alle passeggiate e ai giri in bici, se non per motivi di necessità..

Il sindaco di Fidenza Andea Massari le ha riassunte in uno schema:

MISURE IN VIGORE DAL 19 MARZO AL 3 APRILE

COSA HA VIETATO LA REGIONE

⛔CHIUSI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

⛔‍♂‍♂BASTA GIRETTI (PER NULLA) IN BICI E A PIEDI Per pedoni e ciclisti entrano in vigore le stesse norme per gli spostamenti MOTIVATI contenute nei famosi moduli.

Anche pedoni e ciclisti potranno muoversi solo per:

✅lavoro

✅ragioni di salute

✅necessità (come l’acquisto di farmaci e generi alimentari)

ORA DOVRANNO AVERE ANCHE PEDONI E CICLISTI IL MODULO IN TASCA.

POSSO PORTARE FUORI IL CANE PER I SUOI BISOGNI?

Sì, ma solo restando in prossimità della propria abitazione. Il concetto di prossimità è affidato al buon senso, per cui, se verrete fermati per un controllo a 1 km o 2 dalla vostra abitazione/residenza/domicilio rischiate grosso. Molto meglio restare a poche centinaia di metri (dice il buonsenso) da casa vostra.

‍POSSO USCIRE A CAMMINARE SE MI SERVE PER LA SALUTE?

Sì, ci sono persone che hanno bisogno di camminare (es. chi ha il diabete) per motivi di salute. Anche in questo caso i concetto di prossimità è affidato al buon senso, per cui, se verrete fermati per un controllo a 1 km o 2 dalla vostra abitazione/residenza/domicilio rischiate grosso. Molto meglio restare a poche centinaia di metri (dice il buonsenso) da casa vostra. E nel caso ripetere lo stesso circuito a piedi più volte (evitando contatti a meno di un metro con le altre persone)

⛔☕ BAR NELLE STAZIONI DI SERVIZIO SU STRADE CHE ATTRAVERSANO I CENTRI ABITATI

✅RESTANO APERTI BAR E AUTOGRILL QUI:

➡ autostrade

➡ strade extraurbane principali (es. superstrade) ➡ strade extraurbane secondarie (es. tangenziale di Fidenza o SS9) MA QUI SOLO:

⏰dalle ore 6 alle ore 18 (da lunedì a domenica)