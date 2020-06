Dentix, salta un'altra catena odontoiatrica: ecco cosa possono fare i pazienti

A distanza di poco più di un anno dal caso Idea Sorriso, salta l'ennesima catena odontoiatrica. Questa volta si tratta di Dentix, un colosso del settore con casa madre spagnola e con 57 ambulatori (non in franchising) in Italia.

"Federconsumatori - si legge in una nota- sta approfondendo gli sviluppi della vicenda anche sul piano giuridico, nel frattempo ritiene necessario offrire tutte le tutele ai pazienti.

Il copione è lo stesso di Idea Sorriso: la maggior parte dei pazienti ha sottoscritto un finanziamento per le cure. La prima cosa da fare, pertanto, nel caso di sospensione delle stesse, è recedere dal contratto di finanziamento e interrompere il pagamento delle rate.

Coloro che hanno urgenza di proseguire le cure andranno supportati nella richiesta di restituzione delle cartelle cliniche.

Federconsumatori sta tentando, a livello nazionale, di allacciare contatti con i vertici di Dentix e con le finanziarie coinvolte. Contestualmente ha inviato richiesta di incontro al Ministro della Salute, per rivendicare un suo interessamento e per illustrare le proposte per una riforma strutturale del settore delle cure odontoiatriche, sul piano pubblico e privato.

Sul sito Dentix Italia si trovano gli ambulatori che hanno sede in Italia. Federconsumatori Parma è a disposizione per aiutare tutti i pazienti di queste cliniche, previo appuntamento presso i propri uffici a Parma e provincia. Per un appuntamento è possibile contattare lo 0521 508949".