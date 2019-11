Colorno, si attende la piena del Grande Fiume: evacuati gli abitanti delle golene

A Colorno si attende la piena del Po nella notte tra oggi, martedì 26 novembre e domani mercoledì 27 novembre. Le persone che vivono nella zona delle golene sono state evacuate per precauzione.

"Le 17 persone evacuate dalle golene di Colorno - fa sapere l'Amministrazione Comunale - sono state accolte presso la palestra del Palazzetto, dove è stata allestita una sistemazione provvisoria. Si è fatto di tutto per rendere questi pernottamenti i più accoglienti possibile. Saranno forniti alloggio e pasti. E' in corso tra Copermio, Mezzani Rondani e Sacca un sopralluogo nella golena del Po e del torrente Parma. Insieme al Sindaco ci sono l'assessore Mirka Grassi e la consigliera comunale Barbara Bacchini. Continua il monitoraggio degli argini da parte della Protezione Civile, che si ringrazia per il grande impegno sul campo".

