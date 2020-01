Sant'Ilario al Regio, Pizzarotti: "Capitale della Cultura, volano per una Parma internazionale"

È iniziata la cerimonia ufficiale per il Patrono Sant'Ilario, che quest'anno si tiene, per la prima volta, al Teatro Regio di Parma. Tantissimi cittadini e cittadine, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni culturali e sociali del territorio, hanno preso d'assalto il teatro per assistere all'evento, che ha visto la consegna delle tre medaglie d'oro e degli attestati di civica benemerenza. Dopo il saluto del presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni, ha preso la parola il Vescovo Enrico Solmi, che è entrato insieme al sindaco Federico Pizzarotti. Dopo il discorso del Vescovo sono stati consegnati i premi: prima gli attestati di civica benemerenza e poi le tre medaglie d'oro.

Il sindaco Pizzarotti ha poi tenuto il tradizionale discorso. "Nel futuro di Parma ci sarà qualità della vita, difesa dell'ambiente, identità europea e cultura" ha detto il primo cittadino. "Continueremo a lavorare per una città amica dell'Europa, per il benessere dei nostri cittadini, la qualità ambientale e della vita. Continueremo ad essere una città a vocazione internazionale, ci misureremo con le città che hanno fatto la storia dell'Europa. Dobbiamo agire uniti, pensando in grande". Il pprimo cittadino, poi ha citato Antonio Gramsci. Parma è antifascismo, è la città dei diritti, abbatte i muri che dividono culture da altre culture. Il 2020 sarà l'anticipazione di cosa, in futuro, saremo in grado di fare insieme".