VIDEO - Sciopero per il clima: gli studenti occupano piazzale Santa Croce

Circa tremila studentesse e studenti parmigiani si sono ritrovati, nella mattinata di oggi, venerdì 27 settembre, in piazza per il terzo sciopero mondiale per il clima. Il lungo serpentone che costituisce il corteo è partito da barriera Bixio alle ore 10. Tantissimi i cartelli e gli striscioni per protestare contro le politiche mondiali di sfruttamento delle risorse naturali e per lanciare un appello, seguendo le parole di Greta Thunberg per un sistema che sta per arrivare al collasso. La partecipazione degli studenti parmigiani è significativa: in piazza anche le associazioni, i sindacati di base, i collettivi come Art Lab.

Tremila studenti in piazza per il clima