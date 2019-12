A Natale la riabilitazione che fa bene e diverte

Spille a forma di alberello di Natale e simpatiche renne colorate sono state realizzate dai piccoli pazienti dell’U.O. di Medicina riabilitativa del distretto di Fidenza dell’AUSL. L’idea è nata dalla volontà di unire l’attività sanitaria mirata a far acquisire la corretta manualità e postura a un’esperienza occupazionale di stimolazione cognitiva, che fosse anche divertente. Non sono mancati l’entusiasmo dei piccoli pazienti e la sensibilità dei professionisti, attenti alla persona nel suo insieme, non solo alla malattia da trattare. Le spille coloreranno i bianchi camici del personale sanitario dell’Unità Operativa per tutto il periodo natalizio.