A Parma la diagnosi precoce con screening ematologici gratuiti nel weekend del 7 e 8 settembre

Anche quest’anno Parmail, con il patrocinio del Comune di Parma, con l’iniziativa Sangue Linfa Vitale desidera sensibilizzare la popolazione sulla grande importanza che riveste una diagnosi precoce delle patologie ematologiche. Un dato molto interessante a conferma di quanto detto è che negli anni passati il 2x1000 dei prelievi eseguiti hanno permesso di individuare malattie ematologiche in fase iniziale da potere essere curate con un approccio terapeutico semplice e guaribile. "Patologie spesso importanti, ma che scoperte in modo tempestivo, vengono superate completamente" precisa Vittorio Rizzoli Presidente di Ail Parma.

In quest’ottica si rinnova il consueto appuntamento con tutti coloro che vorranno sottoporsi ad un prelievo venoso di sangue, pochi minuti che potrebbero contribuire a salvare una vita.

"Un importante iniziativa, che ha partner importanti e alla quale il Comune di Parma, l'Assessorato alla Sanità con entusiasmo ha concesso il suo patrocinio" ha commentato Nicoletta Paci, Assessora con delega alla Sanità, del Comune di Parma.

Un camper accogliente ed attrezzato di tutto punto per eseguire questa analisi nonché il personale medico ed infermieristico coadiuvato da volontari di PARMAIL saranno presenti sabato 7 Settembre 2019 in Piazza della Steccata a Parma dalle ore 9 alle ore 18,00 e Domenica 8 in Via Emilio Lepido in occasione della Fiera di San Lazzaro.

Inoltre, a questo importante progetto, partecipano attivamente anche due importanti realtà sanitarie del nostro territorio: il Poliambulatorio DALLAROSA PRATI (via Emilia Ovest, 12/A - Parma) ed il Laboratorio Analisi FLEMING (Via Enrico Fermi,1 – Parma); in dette strutture sarà possibile effettuare il prelievo nella giornata di Sabato 7 Settembre 2019 dalle ore 9 alle ore 11,00

Ogni eventuale chiarimento ivi compreso luogo e data per il ritiro del referto sarà comunicato al momento del prelievo

Nell’ importante attività di PARMAIL spicca il finanziamento di un Gruppo di Ricerca formato da medici e biologi, strettamente collegato al reparto di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, che sta sviluppando ricerche innovative e di fondamentale importanza, pubblicate su riviste internazionali, volte ad ottenere cure per raggiungere la guarigione di patologie quali Leucemie, Linfomi e Mieloma, patologie che fino a pochi anni fa erano considerate invincibili ma che oggi non rappresentano più una barriera insormontabile.

Per ogni eventuale ulteriore informazione potete contattarci al 337458017