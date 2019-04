A una dottoranda di Scienze Chimiche il Premio Innovazione dello Zonta Club di Reggio Emilia

Nella suggestiva cornice del castello di Bianello (RE), nei giorni scorsi la dott.ssa Jennifer Bartoli, dottoranda in Scienze Chimiche sotto la guida della prof.ssa Dominga Rogolino e del prof. Mauro Carcelli del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientaledell’Università di Parma, ha ricevuto il Premio Innovazione dello Zonta Club di Reggio Emilia, intitolato alla memoria della socia Amedea Barani.

Il premio è dedicato a donne che si sono particolarmente distinte nell'attività di ricerca e applicazione scientifica, tecnologica e medica. La dott.ssa Bartoli ha ricevuto il premio per lo studio "Sviluppo di fitofarmaci contro le micotossine: il contributo della chimica green", realizzato nell'ambito di Aflatox (www.aflatox.it), progetto pluriennale finanziato dalla Fondazione Cariplo, a cui hanno partecipato anche i gruppi di ricerca dei prof.ri Giorgio Pelosi, Franco Bisceglie,Francesco Maria Restivo e Annamaria Buschini del nostro Ateneo e il gruppo di ricerca delle prof.sseClaudia Zani e Donatella Ferretti dell'Università di Brescia.

Zonta Club International

Lo Zonta Club International è riconosciuto in Italia a livello governativo come associazione attiva ed è presente nel Comitato per le Pari Opportunità del Ministero del Lavoro, Comitato regolato con la legge n.125 del 1991 che promuove e difende il lavoro femminile, per la tutela del ruolo delle donne. Migliorare lo stato della donna politicamente, legalmente, professionalmente e in tutti gli altri aspetti della vita è sempre stata la forza motivante e missione dell’associazione che da sempre promuove azioni che forniscano supporto alle donne attraverso servizi in rappresentanza dei loro diritti. Le Socie sono quasi 33 mila, iscritte a oltre 1200 Club Zonta in 69 paesi e aree geografiche, suddivisi in 32 Distretti. I Club Zonta sono membri di Zonta International.