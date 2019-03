Il casello di Parma Centro rimarrà chiuso fino alle ore 6 del 25 marzo: sia l'ingresso in A1 in direzione Milano che l'uscita per chi arriva da Bologna. Per chi si vuole immettere in A1 da Parma può utilizzare l'ingresso di Parma Ovest mentre per chi arriva da Bologna l'uscita consigliata è Terre di Canossa-Campegine.

