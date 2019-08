Niente file, l'abbonamento alla Tep si rinnova attraverso un appuntamento

Stanco di stare in coda? Da oggi per acquistare o rinnovare il tuo abbonamento in biglietteria prenoti un appuntamento con un operatore. Quando arrivi in biglietteria vai subito allo sportello. L'operatore che hai prenotato sarà subito disponibile per te, senza code e senza attese.

Ci sono novità per chi deve sottoscrivere o rinnovare un abbonamento urbano o extraurbano TEP. Oltre ai tradizionali sistemi di ricarica da remoto (web, bancomat, tabaccherie) sarà possibile continuare a rivolgersi agli sportelli TEP, ma con la garanzia di poter trovare un operatore a disposizione e di compiere l’operazione rapidamente, senza il rischio di affrontare code e lunghe attese.

Dal 12 agosto, infatti, è disponibile un servizio di acquisto degli abbonamenti su appuntamento. Sarà sufficientecollegarsi alla pagina del servizio per prenotare l’appuntamento con un operatore presso lo sportello desiderato (Barriera Bixio, P.le Paer angolo via Garibaldi o in Cicletteria c/o la Stazione).

Prenota subito!