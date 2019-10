Aeroporto, gli industriali ci mettono 8.5 milioni di euro: ecco i nuovi voli

Cambio di rotta per l'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma. L'Unione Parmense degli Industriali ha deciso di effettuare un aumento di capitale di 8.5 milioni di euro, diventando così l'azionista di maggioranza, con circa il 60% delle quote dello scalo cittadino. Alla banca austriaca Meinl, che fino a qualche giorno fa, deteneva la quota di maggioranza, resta solo il 30% delle azioni. Il 10% rimanente è diviso tra Comune di Parma, Provincia di Parma e Camera di Commercio. Una svolta significativa per l'aeroporto e per la Sogeap che lo gestisce. A questo punto i rischi di chiusura, paventati nell'ultimo anno, sembrano essersi allontanati definitivamente.

La scelta è stata fatta pensato soprattutto al futuro dell'aeroporto, che verrà ampliato e collegato a nuove destinazioni nazionali ed internazionali. Quindi un rafforzamento non solo per il cargo. I lavori straordinari di manutenzione della pista inizieranno nel mese di novembre: il primo appungamento porterà la pista da 2124 metri a 2244 metri. Alla fine dei lavori la pista sarà lunga 2880 metri. In questo modo tutti gli aerei potranno decollare ed atterrare dallo scalo parmigiano. Per quanto riguarda i nuovi voli dovrebbe arrivare un nuovo collegamento con Parigi nel 2020 e forse con Bruxelles: inoltre nei prossimi mesi è previsto l'annuncio di un nuovo volo per una destinazione estera.