Aggiudicati i lavori del Ponte sul Mozzola

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sono stati aggiudicati alla ditta Dallara Costruzioni di Varano Melegari i lavori sul ponte ferroviario che attraversa il rio Mozzola, in località Stazione, nel Comune di Valmozzola. I lavori, per un importo di oltre 126 mila euro comporteranno la realizzazione di un bypass al ponte stradale, in modo che i veicoli provenienti da Borgotaro transiteranno sul ponte ferroviario, e quelli provenienti da Parma transiteranno invece sul ponte stradale, lungo il normale percorso della Sp308R.

I lavori inizieranno a gennaio, tempo permettendo.

“Siamo riusciti finalmente ad arrivare ad una soluzione positiva per questo tratto di viabilità provinciale, che permetterà, a lavori finiti, di eliminare il semaforo con il senso unico alternato – spiega il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi - La Provincia ha svolto un ruolo di coordinamento, conciliando le esigenze dei tre Comuni di Solignano, Valmozzola e Berceto e di RFI, cosa non facile, individuando una soluzione non scontata. Inoltre questo intervento, per un importo complessivo di 175 mila euro, a carico della Provincia, ci permetterà poi di ricostruire ex novo il ponte stradale senza interrompere i collegamenti della valle; il nuovo ponte costerà 3 Ml e mezzo di euro e si tratta di uno degli interventi sui cinque ponti provinciali che sono appena stati finanziati dal Ministero.”