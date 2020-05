Aggredisce l'ex compagna con un coltello, poi la strupra: giovane arrestato in stazione

L'ha aggredita con un coltello in via Gramsci a Parma, poi l'ha stuprata, costringendola ad avere con lui un rapporto sessuale. Un giovane rumeno che, nel luglio del 2019, si era reso protagonista del gravissimo episodio ai danni della sua ex compagna, è stato arrestato in stazione a Milano dalla polizia ferroviaria. Gli agenti lo hanno controllato: nei suoi confronti era stata emessa un'ordinanza di arresto con l'accusa di violenza sessuale. Le indagini, effettuate dai carabinieri della stazione di Parma Centro e coordinate dalla Procura di Parma, avevano portato ad identificare il giovane, dopo la denuncia presentata dalla donna il 21 ed il 22 luglio del 2019. L'ex compagna, infatti, aveva raccontato agli inquirenti, di essere stata minacciata di morte e il giorno dopo minacciata, in strada, con un coltello e poi stuprata. In un secondo momento, poi, la ragazza, aveva raccontato anche della rapina effettuata nei suoi confronti dall'uomo.

