al pacc si effettuano test sierologici (rapidi ed elisa) e tamponi naso-faringei per privati e aziende

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Il PacC è autorizzato dalla Regione ad effettuare test sierologici e tamponi naso-faringei sia a privati che ad aziende. Il test rapido con pungidito (qualitativo) e il test sierologico su prelievo venoso in chemiluminescenza o ELISA (quantitativo) sono esami per la ricerca di anticorpi IgM ed IgG relativi al virus Sars-COV2 nel sangue. La lotta all’infezione virale pandemica da virus Covid-19 in corso richiede di studiare i soggetti che hanno sviluppato nel proprio sangue gli anticorpi nei confronti del virus, sia per essere entrati in contatto con l'infezione, ma senza aver contratto la malattia (soggetti asintomatici), sia per aver contratto la malattia ed essere successivamente guariti. L'identificazione di questi soggetti potrebbe consentire, infatti, di conoscere quante persone sono effettivamente entrate in contatto con il Covid-19, quante hanno manifestato la malattia e quante sono guarite, comprendendo i meccanismi di risposta immunitaria dell’organismo. La raccolta e lo studio di questi dati contribuiscono, quindi, allo sviluppo di un vaccino e allo studio del rischio da ricontagio. Il test rapido utilizzato è prodotto da KHB®, distribuito dalla Technogenetics. Il test sierologico in chemiluminescenza o ELISA è il MAGLUMI™ 2019-nCoV IgM (CLIA) e MAGLUMI™ 2019-nCoV IgG (CLIA). Entrambi sono inclusi nell’elenco dei test convalidati dal Gruppo Tecnico della Regione Emilia Romagna. Per i Privati E' obbligatoria la prenotazione ed è necessaria la richiesta del medico di fiducia (ricetta bianca anche tramite foto sul cellulare). È stata allestita un’area dedicata all’esterno del PacC che prevede una zona triage e accettazione e una zona specifica per l’esecuzione dei test. L’esito del test rapido si ha in 15 minuti, mentre quello del test ELISA su prelievo venoso in 48/72 ore. In caso di esito positivo (IgM e/o IgG), il PacC provvederà, come indicato dalle direttive regionali, a segnalare la circostanza al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma che contatterà direttamente il paziente per programmare il tampone naso-faringeo di conferma. Il paziente risultato positivo è tenuto a mettersi in isolamento fiduciario e a rispettarlo fino al ricevimento dell’esito del tampone. Per le Aziende Da direttive regionali i datori di lavoro, in accordo con il Medico Competente, possono chiedere l’attivazione dei percorsi di screening ai propri dipendenti alla Regione Emilia Romagna. Il PacC offre alle aziende: - assistenza fin dalle prime fasi amministrative - percorso di screening svolto presso la sede dell’azienda - somministrazione immediata del tampone naso-faringeo in caso di esito positivo (IgM e/o IgG) ai test rapidi. In caso di esito positivo il dipendente è tenuto all’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio in attesa dell’esito del tampone. Eseguendo immediatamente il tampone naso-faringeo ai dipendenti positivi al test rapido il PacC permette al dipendente di ridurre i tempi di sospensione dall’attività lavorativa. Per informazioni e prenotazioni: 0521 1682359 o prenotazioni@pacc.it (privati) convenzioni@pacc.it (aziende)