Al Parma Retail la seconda edizione della Parma Calcio Academy Young Cup

Grande festa domenica 20 maggio al Parma Retail. Per il secondo anno consecutivo torna la Parma Calcio Academy Young Cup, un evento tutto dedicato ai bambini appartenenti alle società sportive di città e provincia affiliate a Parma Football Academy. Il Parco commerciale Parma Retail offre la location ideale per trascorrere al meglio questa giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

Sono attesi circa 400 bimbi delle scuole calcio che saranno coinvolti nelle sfide e nei giochi organizzati dal team di Parma Football Academy. L’obiettivo non è vincere, ma collezionare più punti possibile per raggiungere la cifra stabilita dagli organizzatori: lo scorso anno bisognava arrivare a quota 1.000, target che è stato perfino superato, dato che durante tutta la giornata sono stati realizzati 1.100 punti.

Quest’anno l’asticella si è alzata parecchio, viste le prestazioni dei giovanissimi atleti: la base di partenza è 3.000 punti, ma si punta ad arrivare fino ai 5.000!

Per determinare questa cifra Parma Football Academy ha organizzato cinque tappe con le società affiliate e ai piccoli calciatori sono state proposte diverse sfide legate al calcio, ognuna delle quali ha garantito un punteggio. Sommando tutti i punti guadagnati da tutte le squadre coinvolte, si è ottenuto lo score al quale bisogna puntare domenica 20 maggio al Parma Retail.

La grande festa del calcio dura tutta la giornata, dalle 10.00 fino alle 18.00, quando i partecipanti verranno premiati. Quindici le società che si sono iscritte all’evento (per un totale di 50 squadre visto che le società parteciperanno con almeno 2 squadre per categoria), due i campi in erba sintetica allestiti, più quello già presente nell’area Youngo del Parma Retail, dove i bambini possono sfidarsi in partite 3 contro 3. Tutta una serie di altri giochi permetteranno di guadagnare punti, come ad esempio colpire il cinesino da distanze diverse, portare la palla da un punto ad un altro nel minor tempo possibile, raggiungere il maggior numero di passaggi in un tempo prestabilito, portare a termine dei percorsi senza lasciarsi sfuggire la palla dai piedi.

I bambini sono seguiti dai loro allenatori e dallo staff di Parma Football Academy e, mentre i piccoli si divertono, i genitori o gli accompagnatori possono svagarsi all’interno del Parma Retail facendo shopping o gustando qualche prelibatezza nei numerosi ristoranti dell’area food.

Alle 18 i giochi si fermeranno e sul tabellone comparirà la somma di tutti i punti collezionati da tutte le squadre durante la giornata: sarà emozionante scoprire se i piccoli talenti del calcio avranno raggiunto il loro obiettivo. Tutti i partecipanti verranno comunque premiati e riceveranno una medaglia da Parma Football Academy e dei gadget offerti dal Parma Retail.

Lo scopo principale di questa giornata, oltre al divertimento dei bambini e degli adulti, è promuovere il gioco cooperativo, la sana competizione, l’affiatamento, la fiducia e il rispetto per gli altri giocatori, siano essi compagni di squadra o avversari.

Parma Retail si conferma un centro a misura di famiglia, con proposte adatte a tutte le età, un luogo dove trascorrere momenti rilassanti e divertenti, dove partecipare ad eventi coinvolgenti come questa seconda edizione della Parma Calcio Academy Young Cup.