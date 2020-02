Al Tardini ogni partita avvera un sogno grazie a Giocamico

I sogni dei bambini sono sempre molto grandi e a volte difficili da realizzare. Ma a volte anche quelli più piccoli possono incontrare delle difficoltà, a causa di patologie o cure particolari. Per i giovanissimi che soffrono di problemi sanitari il semplice pomeriggio al Tardini per vedere ilParma Calcio può essere complicato. Ecco perché SIN FOR, la realtà di Sinapsi Group che si occupa di solidarietà e ritorno sociale, ha stipulato un accordo per tutto il girone di ritorno con l’associazione Giocamico.

Due posti in prima fila per vedere il Parma

Durante 4 partite del Parma Calcio allo Stadio Tardini due posti dello Skybox di Sinapsi saranno messi a disposizione dell’associazione che si occupa di far divertire i bambini e le famiglie impegnate in percorsi di cura con l’Ospedale dei Bambini di Parma. Giocamico, insieme ai sanitari della struttura ospedaliera, deciderà quali pazienti potranno usufruire di questa occasione. Bambini e genitori saranno quindi in prima fila, nel comfort dello skybox della tribuna EST, per godersi 90 minuti di emozioni.

L’iniziativa si pone nel solco della tradizionale attenzione che la città di Parma, il Parma Calcio e Sinapsi Group riservano ai bambini. Un modo semplice per garantire svago e serenità alle famiglie che stanno uscendo da un percorso di terapia e possono così tornare a gioire e a vivere emozioni insieme. Le partite a cui i pazienti potranno assistere sono Parma-Lazio (9 febbraio) Parma-Sampdoria (26 aprile) Parma-Napoli (3 maggio) e Parma – Atalanta (17 maggio).