Al via i lavori di riqualificazione di piazzale Pablo

Prenderanno avvio la prossima settimana i lavori di riqualificazione di piazzale Pablo. L'intervento, dal costo di 1 milione e 100 mila euro, rientra tra quelli finanziati con il Piano Periferie e si aggiunge agli altri cinque interventi di rigenerazione urbana: Workout Pasubio, sede del Distretto delle Imprese Creative; ex Cral Bormioli, dove sorgerà un nuovo centro sportivo; villa Ghidini, destinato a Distretto delle eccellenze audiovisive; Casa nel Parco, con la ristrutturazione dei rustici del podere Cinghio e l'Ospedale Vecchio, Distretto della memoria sociale civile e popolare.

L'intervento in piazzale Pablo si inserisce nell'ambito di una serie di azioni che pongono la piazza al centro di un sistema urbano e territoriale che si ricollega alla realizzazione della nuova scuola Racagni ed alla realizzazione della futura Biblioteca di Alice, in un'ottica di miglioramento della vivibilità del quartiere Pablo, attraverso una rete di spazi pubblici ad uso della cittadinanza. Una testimonianza, quindi, dell'attenzione dell'Amministrazione al ruolo ed al valore dei Quartieri nell'ambito del tessuto urbano e sociale della città.

La piazza si sviluppa su una superficie complessiva di circa 5.700 metri quadrati e gli interventi di riqualificazione intendono farne un luogo di incontro e di socializzazione ad uso dei cittadini del Quartiere.

Il progetto, infatti, è stato condiviso con i vari portatori di interesse del territorio e prevede uno spazio centrale ampio ed accogliente che valorizzerà la facciata della chiesa dei Santa Maria della Pace e si porrà in dialogo con gli spazi circostanti con l'obiettivo di ospitare anche il mercato settimanale che, oggi, si svolge in via Osacca. Verrà, quindi, valorizzata la prospettiva che dalla chiesa punta proprio verso via Osacca, con una fascia pavimentata centrale, collegando lo spazio rinnovato della piazza, da un punto di vista prospettico, con il fronte dell'Ospedale Maggiore.

Sarà una piazza connotata da un'identità architettonica ben precisa: aperta e adatta ad accogliere le numerose attività di socializzazione ed incontro del quartiere in ambiato culturale, ludico – sportivo e mercatale. Tutto questo attraverso la rifunzionalizzazione delle diverse fasce in cui sarà suddivisa la piazza da un punto di vista spaziale e architettonico. Accanto a quella centrale, contraddistinta dalla presenza di panchine che ne definiscono la prospettiva, ci saranno le fasce verdi laterali, segnate da camminamenti trasversali che, dal marciapiede che circonda la stessa piazza, vanno verso la parte centrale. Il nuovo spazio sarà contraddistinto dalla presenza di numerose panchine e da un'area dedicata al gioco bimbi con diversi intrattenimenti. La piazza verrà, quindi, completamente rifatta con un occhio di riguardo all'eliminazione di qualsiasi barriera architettonica, in modo da essere agevolmente fruibile anche dalle persone disabili.

Oltre a marciapiedi, selciato centrale, camminamenti, panchine e giochi bimbi, particolare attenzione è stata posta al sistema di illuminazione che verrà completamente rifatto, così come gli impianti di irrigazione a servizio delle fasce verdi laterali.