Al via la 5^ tappa del Giro d’Italia under 23: la Polizia Stradale incontra gli alunni delle scuole per parlare di sicurezza

Parte oggi mercoledì 19 giugno da Sorbolo Mezzani la 5a tappa del Giro d'Italia Under 23, la più ambita e prestigiosa corsa a tappe internazionale per i grandi talenti mondiali del ciclismo Under 23. Massimo l’impegno delle Forze dell’Ordine e soprattutto della Polizia Stradale a che l’evento si svolga regolarmente ed in massima sicurezza.

La gara sarà scortata da una squadra del Compartimento Polizia Stradale “Emilia Romagna” di Bologna ed avrà a disposizione una squadra di scorta composta da n. 20 motociclisti, nr. 1 furgone officina con due operatori oltre ai sopracitati 2 equipaggi automontati. I motociclisti della stradale seguiranno il gruppo dei corridori con il compito di eseguire blocchi volanti del traffico e di scortare eventuali frazionamenti del gruppo.

A Varano de Melegari, presso lo Stabilimento dell’Accademia Dallara, si terrà un incontro a cui parteciperanno diverse scolaresche provenienti da Istituti della Provincia di Parma e vedrà la presenza del Questore Gaetano Bonaccorso e di tutta la squadra della Polizia Stradale impegnata nel servizio di scorta al giro. All’iniziativa sarà presente il “Pullman Azzurro” della Polizia di Stato con a bordo specialisti della Polizia Stradale e la Lamborghini Huracàn della Polizia di Stato. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani sull’importanza della prevenzione in ambito autostradale conoscendo e rispettando delle regole essenziali di osservanza del codice della strada. Piccole norme che se conosciute possono salvare la vita di chi si mette al volante. I poliziotti della Stradale diventano "maestri di sicurezza" per i giovani alunni. Lezioni di sicurezza stradale a base di filmati a tema e materiale didattico per imparare le regole della sicurezza divertendosi.