Al via la distribuzione di mascherine gratuite anche per i disabili

Anche i disabili, certificati L 104/92 e comunque con invalidità civile superiore al 45 per cento, potranno ritirare gratuitamente le mascherine nelle 54 farmacie che le distribuiscono sul territorio comunale.

Il ritiro potrà avvenire anche da parte di un’altra persona che non sia l’interessato. Sarà necessario esibire la tessera sanitaria della persona per cui ritira la mascherina.

Il sindaco Federico Pizzarotti ringrazia tutti farmacisti impegnati fin da subito per far fronte all’emergenza coronavirus e che hanno dato anche in questo caso la disponibilità per provvedere alla distribuzione. Le mascherine fornite dalla Regione al Comune sono 80 mila, non sono sufficienti per tutti, per cui è stato scelto il criterio di fornirle partendo dalle categorie più deboli ed esposte al virus.

Si tratta di una misura inclusiva che amplia il parterre degli aventi diritto a titolo gratuito: persone anziane che hanno più di 65 anni, beneficiari dei Buoni alimentari (tutti quelli che hanno presentato una domanda accettata o in fase di validazione); beneficiari di Contributi economici 2020; a cittadini che hanno ottenuto reddito di cittadinanza; coloro che fruiscono di benefici per Farmaci di Fascia C; cittadini in carico al servizio sociale con tipi intervento Economico; cittadini in carico al servizio sociale con tipo di intervento generico che comprende servizi sociali professionali e cittadini in carico al servizio sociale con tipo con prestazioni assistenza domiciliare.

Si ricorda che in tutte le farmacie della città (le 50 Federfarma, le 3 le farmacie Lloyds e la farmacia Baganza) i farmacisti distribuiranno le mascherine agli aventi diritto (una sola per singola persona) attraverso l’esibizione del codice fiscale.

I nominativi delle persone a cui sarà consegnata la mascherina verranno registrati in un’applicazione web e ciò consentirà di verificare il diritto a riceverla e per poter rendicontare a chi è già stato consegnato il presidio.