Al via la raccolta fondi per i medici del Camerun

Aiutare i medici del Camerun a proteggersi, per proteggere anche gli altri e salvare vite: e' questo l'obiettivo della raccolta fondi organizzata dall'Associazione medici camerunensi in Italia (Amci), che ha avviato una campagna per aiutare il personale impegnato nella lotta contro la pandemia del coronavirus nel Paese africano. L'obiettivo e' raccogliere 2.500 euro da inviare in Camerun. Per il presidente dell'organizzazione, Jean Paulin Mbissoko, comprare e offrire dispositivi di protezione individuali al personale impegnato in prima linea contro il virus e' "un gesto importantissimo e concreto di aiuto". In Camerun, ha denunciato il dottore, residente a Parma, medici e infermieri "lavorano in condizione a dire poco disumane", spesso sprovvisti di qualsiasi protezione. Per effettuare la donazione l'Amci ha messo a disposizione un link su una piattaforma PayPal. (Dire).



