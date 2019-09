Al via la rassegna 2019 “La Salute della Salute Mentale”

Dal 24 settembre torna “La Salute della Salute Mentale”, la rassegna organizzata nei prossimi tre mesi dal Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche dell’Azienda Usl di Parma. Seminari e convegni per addetti ai lavori, ma anche incontri ed eventi culturali aperti a tutta la cittadinanza, da settembre a dicembre a Parma e provincia.

Il tema scelto per questa nona edizione è “Libertà e terapia”. “Siamo partiti da una storica scritta – spiega Pietro Pellegrini, direttore del Dipartimento assistenziale integrato salute mentale dipendenze patologiche dell’Ausl di Parma - “la libertà è terapeutica” comparsa sul muro dell’Ospedale Psichiatrico di Trieste e diventata patrimonio comune. Perché parlarne

ancora? Perché purtroppo lo stigma è ancora molto presente, così come le spinte alla segregazione e all’abbandono delle diversità.”

Allora, come si declina la libertà e cosa significa per la psichiatria da sempre immersa nel dilemma cura/custodia? Come coesistono la libertà della persona e quella del medico? Consenso e volontarietà sono la base essenziale per la partecipazione ai percorsi di prevenzione, diagnosi e cura ed effettivamente sono residuali gli interventi obbligatori e

coercitivi? A partire da questi interrogativi, gli eventi della rassegna sono un’occasione per riflettere sui bisogni dei malati e delle loro famiglie, sull’offerta dei servizi, sul ruolo che ognuno ha per migliorare l’intero sistema di welfare.

Apre la rassegna 2019 il seminario dal titolo “Incontro nel mondo della vita di persone e sostanze”, il 24 settembre dalle 8.30 nella sala conferenze “Anedda” dell’Assistenza Pubblica di via Gorizia n. 2, a Parma. Il programma completo della rassegna è disponibile nel sito www.ausl.pr.it