Al via una raccolta fondi a supporto dell'emergenza Coronavirus

In questo momento delicato e difficile di emergenza sanitaria per il COVID-19 il Comune di Parma, d’intesa con la Provincia, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Ausl, UPI , Gazzetta di Parma, Ascom e Confesercenti , ha deciso di farsi parte attiva promuovendo una raccolta fondi per sostenere la lotta al contrasto del Coronavirus.

L’importo raccolto con le donazioni servirà perciò per promuovere azioni di sostegno all'emergenza socio-sanitaria all'interno del nostro territorio. Le somme verranno destinate sulla base delle richieste pervenute dalle due Aziende Ospedaliere e a tale scopo verrà istituito un Comitato di Garanzia composto da tutti i promotori.

L’appello è rivolto ai cittadini e all’ intera comunità e fa leva sul principio che con lo sforzo congiunto di tutti si possono mettere in campo azioni straordinarie in grado di accelerare il superamento di questo momento di crisi.

Donare è facile si potrà farlo direttamente on-line collegandosi al link https://www.fondazionemunus.it/fondi/fondo-emergenza-coronavirus/

Oppure facendo un bonifico a:

IBAN: IT61B 06230 12700 0000 38169579

c/c aperto presso Crédit Agricole Italia - sede di Parma

c/c intestato: MUNUS - Fondazione di Comunità di Parma - Onlus - “Supporto all’emergenza per il contrasto del Coronavirus”