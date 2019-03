Al via 22 corsi di formazione gratuiti per i disoccupati

Informatica, lingue (inglese e non solo), italiano per stranieri e tanto altro. E’ ricco e variegato il catalogo dei ventidue corsi gratuiti per disoccupati, pensati per formare chi si affaccia al mondo del lavoro e chi è alla ricerca di una nuova occupazione.

Si tratta di “Percorsi di formazione permanente a sostegno dell’occupabilità” - realizzati dalla rete degli enti di formazione Enaip, Ial Cisl, Aeca (Ciofs, Enac), Ecipar e Formart – finanziati dalla Regione.

Di diversa durata (si va dalle 8 alle 32 ore), garantiscono competenze trasversali, sono componibili in base alle singole esigenze e rivolti alle persone non occupate, residenti o domiciliate in Emilia-Romagna.

Le attività didattiche si svolgeranno sulla base di calendari, definiti ad avvio attività nella fascia mattutina o pomeridiana presso le sedi degli enti, collocate in diverse zone della città; su richiesta sono attivabili edizioni anche in provincia.

COME PARTECIPARE

E’ possibile fare richiesta di partecipazione contattando direttamente gli enti o mediante i Centri regionali per l’Impiego a cui occorre essere iscritti (esibendo regolari documenti di soggiorno, se stranieri).

Per informazioni contattare Ial Cisl (via Lanfranco, 21/A; uffici 16-17) Tel: 0521.037637-037629.