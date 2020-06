Alberi che interferiscono con i tralicci di Terna: ne verranno abbattuti solo 3 alberi su 60

Grazie alla proficua collaborazione che si è instaurata tra l'Assessorato al Verde Pubblico, guidato da Michele Alinovi, e Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, saranno solo 3 gli alberi che interferiscono con i tralicci dell'alta tensione che verranno abbattuti, perché malati.

Al fine di garantire la necessaria sicurezza di esercizio delle linee elettriche ed al contempo prevenire rischi d’incendio, l'Assessore Alinovi e Terna, grazie anche alla consulenza di un tecnico agronomo, hanno deciso di effettuare la normale potatura delle alberature e procedere all’abbattimento di sole tre piante malate: due albizie secche in via De Chirico e un tiglio in via Calatafimi, scongiurando l’eventualità di dover abbattere un maggior numero di piante.

Le verifiche delle alberature che sono vicine ai tralicci dell'alta tensione hanno interessato, fino ad oggi, tre tigli in via XXIV Maggio per cui è stata prevista la potatura; 10 albizie in via De Chirico di cui due da abbattere e otto da potare; tre aceri ed un ippocastano in via Signorelli che verranno debitamente potati e due tigli in via Calatafimi, di questi uno verrà abbattuto, mentre l'altro sarà potato. Le potature saranno effettuate nel rispetto delle buone pratiche dell'arboricoltura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie al dialogo e al confronto avviato, si è giunti a un risultato importante in linea con la sensibilità e le politiche del Comune volte a promuovere la sostenibilità ambientale, partendo proprio dalla tutela e dal potenziamento del verde pubblico. In questo senso continuerà anche in futuro la collaborazione tra Comune e Terna, al fine di gestire al meglio le alberature in prossimità delle linee elettriche.