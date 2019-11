Rami pericolanti in via Montanara: strada chiusa ed intervento dei Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 13 novembre, alcuni rami pericolanti in via Montanara, nella zona tra il Campus e Gaione, hanno causato alcuni disagi alla circolazione. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che si sono recati sul posto con una squadra, partita dalla caserma di via Chiavari, ed alcune autoscale. Gli operatori del 115 hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area. Un tratto di via Montanara è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di rimozione dei rami pericolanti.