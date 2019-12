A Vicofertile un albero fatto all'uncinetto dalle donne del paese

Quest’anno a Vicofertile sarà presente, per la prima volta in provincia di Parma, un albero di Natale decorato interamente all’uncinetto dalle donne del paese. L’albero è alto 6 metri e ha una base di 3 metri. La struttura è in ferro, progettata e realizzata da volontari e artigiani del paese. Le persone coinvolte nell’organizzazione sono oltre 30, tutti volontari dell’associazione “I Cittadini di Vicofertile”.

Con circa 2000 "granny square" ossia le presine - o mattonelle - lavorate con lana all'uncinetto dalle donne di Vicofertile e dagli alunni della scuola primaria "Padre Lino" e della scuola d’infanzia “Terramare”, l'albero di Natale di Vicofertile, alto ben 6 metri, verrà acceso il 14 dicembre alle 17:30 con una spettacolare festa in piazza Terramare.

L’iniziativa fa parte del progetto "un filo che unisce", un’idea nata nel Molise a Trivento (CB) l’anno scorso, che quest’anno conta circa 40 alberi gemelli, realizzati all'uncinetto e sparsi per tutta Italia ed Europa, che simboleggiano la valorizzazione della manualità e del lavoro di gruppo.

L’albero di Vicofertile verrà illuminato dall’interno e l’accensione avverrà il 14 dicembre alle 17.30, in occasione della tradizionale Festa di Natale organizzata dall’associazione “I Cittadini di Vicofertile”, in cui sarà possibile portarsi a casa un ricordo all’uncinetto e un favoloso calendario 2020 dedicato ai paesi della Via Francigena sull’asse Vicofertile-Berceto (su questo tema seguirà un’altra email).