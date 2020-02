Basket in lutto: muore la 18enne Alessia Zambrelli

Una notizia arrivata nella mattinata di oggi, venerdì 14 febbraio, e che ha sconvolto tutti quelli che la conoscevano, i professori e le professoresse del Liceo Bertolucci, i compagni di squadra del Magik Basket, la società sportiva per la quale Alessia giocava e faceva l'istruttrice, tutto il mondo del basket parmigiano e non solo. Alessia Zambrelli, giovane promessa del basket parmigiano che aveva compiuto da poco 18 anni, è spirata nella notte. Da tempo lottava contro una grave malattia. Alessia frequentava la classe 5 Sportivo del Liceo Bertolucci.

"Alessia ci ha lasciati - si legge sulla pagina Facebook della scuola. Il Liceo Bertolucci è ammutolito dal dolore per la morte di Alessia della classe 5 Sportivo che i questi mesi le è stata vicina nella malattia. Alla famiglia la vicinanza del docenti, del personale e degli studenti del liceo Bertolucci, la sua "scuola-casa". L’irrompere della morte dentro una comunità educativa annichilisce tutti coloro che per definizione lavorano avendo come orizzonte il futuro. Futuro che per Alessia si è fermato tra le mura di un ospedale. E le nostre parole di dolore, di solidarietà e di vicinanza restano strozzate in gola e si fanno pianto. Lacrime per Alessia che non c’è più. Lacrime che non possono essere asciugate e consolate. Assenza più acuta presenza".

Oggi tantissime persone la stanno ricordando. "Tutta la famiglia della Magik Basket si stringe attorno alla famiglia di Alessia Zambrelli in un momento così difficile" si legge sulla pagina Facebook della società di pallacanestro per la quale Alessia giocava e faceva l'istruttrice per i più piccoli. Sulla pagina dell'Asd Palanzano 1946 si legge: "E' con la morte nel cuore che apprendiamo la tristissima e devastante notizia della scomparsa di Alessia Zambrelli figlia di mister Zambrelli che ha guidato la nostra squadra nella scorsa stagione... dirigenti e giocatori dell’Asd Palanzano 1946 sono vicini a mister Zambrelli e tutta la sua famiglia in questo terribile momento... ciao Alessia..."