Alla ricerca del volto più bello dell'Emilia

Vuoi essere la faccia bella dell’Emilia? Provini aperti mercoledì 5 settembre dalle ore 15 alle ore 18 in Rocca Sanvitale a Fontanellato (Parma) per trovare il volto dell’Emilia, quel sorriso aperto e naturale che ha il sapore dell'autenticità, quegli occhi brillanti e puliti che possono rappresentare l’immagine del progetto “In viaggio con Emilia tra valli, parchi, castelli con gusto”: Catrina Producciones, Castelli del Ducato e Parchi del Ducato – nell’ambito del progetto Ptpl 2018 con capofila il Comune di Monchio delle Corti ed il contributo di Destinazione Turistica Emilia - promuovono un casting rivolto a ragazze e signore con i seguenti requisiti: essere residenti nelle città o nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia; essere persone anagraficamente ricomprese in due diverse fasce d’età: fascia tra i 18 e i 23 anni e fascia tra i 37 e i 45 anni.

Vuoi provare a concorrere per rappresentare su campagne social, mini video e booking fotografico, l’Emilia occidentale in chiave turistico-culturale? Per cercare le protagoniste il team di progetto ha aperto ufficialmente i casting. Sono ammesse persone anche alla prima esperienza di fronte alla macchina da presa.

Come partecipare. Con i requisiti elencati, inviare entro domenica 26 Agosto 2018 all'indirizzo e-mail castingemilia@gmail.com : il proprio curriculum vitae con i dati (cellulare ed e-mail); una foto in primo piano e una foto a figura intera; una breve descrizione del perché pensi di poter rappresentare il volto dell'Emilia; una breve descrizione di cosa associ all'immagine dell'Emilia, ovvero cosa ti viene in mente se ti propongono di fare un viaggio in questo territorio.

Le persone che verranno pre-selezionate verranno ricontattate via e-mail e si dovranno presentare per il provino mercoledì 5 settembre dalle ore 15 alle ore 18 in Rocca Sanvitale a Fontanellato (Parma) sede del Circuito Castelli del Ducato. I provini verranno realizzati, in base all’ordine di arrivo dei candidati, al terzo piano della Rocca Sanvitale. Al provino saranno presenti Simone Marcelli, regista e direttore di Catrina Producciones, alcuni rappresentanti dei Castelli del Ducato e dei Parchi del Ducato.

Shooting e riprese per chi vincerà il casting e, dunque, avrà l'opportunità di rappresentare il volto dell'Emilia sono previste alcune ore di impegno in alcuni giorni nei mesi di settembre e ottobre 2018. La partecipazione da parte delle persone selezionate non prevede compensi né rimborsi spese.

“In viaggio con Emilia tra valli, parchi, castelli con gusto” è un nuovo progetto su cui Castelli del Ducato e Parchi del Ducato stanno lavorando insieme. “La sfida è raccontare in maniera evocativa ed emozionale l’Emilia punteggiata da rocche, manieri e bellissime vallate e riserve naturalistiche e darle le caratteristiche di un incontro importante con turisti e visitatori” spiegano gli organizzatori.

Catrina Producciones è la casa di produzione cinematografica selezionata da Castelli del Ducato e Parchi del Ducato, specializzata nella realizzazione di documentari culturali e d’arte: ha recentemente prodotto “Furore” progetto del chitarrista Simone Massaron, una rivisitazione dei romanzi di Steinbeck e delle fotografie di Dorothea Lange; “Il patrimonio del Messico” documentazione audiovisiva del vasto patrimonio culturale immateriale del Messico, con il fine di creare il primo archivio audiovisuale per la conservazione e valorizzazione della memoria storica e della cultura messicana a rischio di oblio. “Éphémère” film dedicato a Franco Maria Ricci creatore e editore dei libri d’arte più eleganti e apprezzati del mondo e al suo dedalo, il più grande Labirinto al mondo in bambù, presente a Fontanellato. Éphémère – La bellezza inevitabile è stato scelto per partecipare alla 15ma edizione del Salento International Film Festival!

Catrina Producciones ha lavorato anche su Adolfo Wildt, amato e odiato dagli uomini e dalle donne del suo tempo, il maggior scultore del principio del secolo scorso, ha diviso con le sue opere scolpite nel marmo le coscienze e le opinioni dei suoi contemporanei.

Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli: è, ad oggi, il più grande circuito di 31 rocche, fortezze, manieri interregionale tra Emilia-Romagna e Toscana, strutturato con logiche di turismo culturale. Ospita molti borghi storici, luoghi d'arte e musei, sostenitori del network.

Parchi del Ducato: è l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale con le sue 12 valli, 9 Parchi e 5 Riserve.

Si ringrazia per il Casting Emilia il Comune di Fontanellato, il Sindaco di Fontanellato Francesco Trivelloni, vice presidente Castelli del Ducato, e lo Staff del Museo Rocca Sanvitale per gli spazi concessi per svolgere l’iniziativa e per il supporto logistico.