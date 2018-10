Alla Villetta commemorati i Caduti e Dispersi in Russia durante la Seconda guerra mondiale

Momento toccante al cimitero della Villetta dove, nei giorni scorsi, si è svolta la cerimonia di commemorazione dei Caduti e Dispersi in Russia, durante la Seconda guerra mondiale L'iniziativa è stata promossa dalla sezione di Parma dell’U.N.I.R.R. (Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia) e si è svolta alla presenza di numerose autorità e dei labari delle associazioni combattentistiche. La cerimonia ha visto la deposizione di una corona d'alloro, ed è stata contrassegnata dall'esecuzione del Silenzio e dai canti del coro “Monte Orsaro” e dal coro voci bianche della “Corale Verdi”. Hanno partecipato i rappresentanti dei Comuni di Parma, Fidenza, Salsomaggiore, Corniglio, Varano Melegari, Pellegrino e Terenzo. È intervenuto per tutti il consigliere comunale di Parma Davide Graziani che ha ricordato la tragedia legata alla Campagna di Russia. È seguita la lettura di un brano tratto dalle memorie del reduce Gino Reggiani. La cerimonia si è conclusa con la benedizione solenne della lapide U.N.I.R.R. e con una sosta al monumento degli Alpini a cui è stato reso onore. Alla cerimonia hanno dato il loro contributo anche alcune studentesse del Liceo delle scienze umane “Albertina Sanvitale”, allieve del professore Eugenio Negro, per rimarcare l'inutilità delle guerre e la necessità di vivere in pace. E' seguita la Santa Messa all’Oratorio della Villetta; i reduci Gino Reggiani ed Enrico Chiapponi hanno deposto sull'altare un’ampolla di sabbia raccolta sulle rive del Don, accompagnata dai girasoli: simboli vivi e presenti di quei giorni ormai remoti.