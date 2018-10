Il sindaco di Borgotaro: "Dalle 6 di stamattina sono caduti più di 120 mm di pioggia"

Emergenza maltempo a Borgotaro. Allagamenti e smottamenti hanno interessato il territorio della Valtaro in queste ultime ore. Abbiamo parlato con il sindaco Diego Rossi che ci ha descritto la situazione attuale: "Nelle prossime ore faremo la conta dei danni: ora speriamo in un miglioramento della situazione meteo".

"Abbiamo avuto una notte di piogge intense e una mattinata di temporali molto forti, proprio adesso abbiamo fatto una ricognizione, verificando che sono piovuti più di 120 mm di pioggia dalle 6 della mattina fino ad ora, una quantità importante che stamattina ci ha dato alcuni punti di criticità, per i quali siamo intervenuti con i Vigili del Fuoco, con la Polizia Municipale e con il gruppo provinciale di Protezione Civile. Devo dire che siamo riusciti a dare una prima risposta: in questo momento le piogge stanno leggermente calando anche se siamo ancora in una situazione di allerta, fino alla mezzanotte di domani. Abbiamo il Centro Operativo Comunale aperto, in allerta e attivo: al momento non ci sono situazione di pericolo imminente o di sicurezza ma in alcune strade c'è stato qualche piccolo allagamento. Siano noi come Comune che la Provincia siamo riusciti a tenere aperte la viabilità sia sulla rete comunale che provinciale, al momento le cose stanno proseguendo con l'augurio che nelle prossime ore migliori la situazione. Nei prossimi giorni faremo una conta dei danni".

"Non abbiamo fatto interventi per la messa in sicurezza per persone a rischio, abbiamo realizzato operazioni di controlli e di eventuale intervento, il monitoraggio continua sul lato del dissesto idrogeologico perchè il rischio per le prossime ore è assistere a smottamenti o piccole frane. Monitoriamo costantemente il territorio: il fiume ha avuto una repentina piena tra le 8.30 e le 14: ora la situazione si è stabilizzata, anche se lo stiamo tenendo monitorato. Siamo al di sotto dei livelli rossi. Le scuole sono regolarmente aperte".