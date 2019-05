Allagamenti a Lesignano e frana a San Michele Cavana: strada chiusa

Continua l'emergenza maltempo in provincia di Parma. Dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta, ieri pomeriggio martedì 28 maggio su Langhirano ed ha provocato l'allagamento delle strade del centro storico dopo l'esondazione del rio Scalia, stamattina i Vigili del Fuoco sono al lavoro per una frana che si è staccata alle 8.20 a San Michele Cavana, frazione di Lesignano dè Bagni. La strada che da San Michele Cavana porta ad Orzale, invasa dall'acqua, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Dai ieri piove incessantemente sia a Parma che in provincia e non sono mancati gli allagamenti, in questa zona della provincia. Sul posto, oltre agli operatori del 115, anche la polizia Municipale che ha delimitato l'area, dove non è consentito l'accesso di mezzi e persone.